Für sämtliche medizinischen Notfälle gibt es am Festivaleingang ein Sanitätszelt. Rund um die Uhr sind dort mehr als 70 Sanitäter des Deutschen Roten Kreuz und weitere Mitarbeiter im Einsatz.



Bereits ab Mittwoch sollen Polizeibeamte in und um Saalburg im Einsatz sein. Gäste, die das Festival mit einem eigenen Fahrzeug verlassen, müssen mit Fahrtüchtigkeitskontrollen rechnen. Neben Verkehrskontrollen müssten sie jedoch auch auch auf dem Gelände und rund herum mit Personenkontrollen durch zivile und uniformierte Beamte rechnen, kündigte die Polizei an.



Auf dem Turnhallenvorplatz in der Nähe des Veranstaltungsgeländes soll es außerdem eine mobile Polizeiwache geben, die rund um die Uhr betrieben wird. Auch auf dem Bleilochstausee sollen mehrere Polizeiboote im Einsatz sein.

In den vergangenen Jahren verlief das Festival größtenteils friedlich.