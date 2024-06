Am Bahnhof Oppurg im Saale-Orla-Kreis hat die Deutsche Bahn am Montag ein elektronisches Stellwerk (ESTW) in Betrieb genommen. Es ersetzt die alte mechanische Technik, die bisher von einem Stellwerk vor Ort bedient wurde. Das alte Stellwerk wurde bei einem Brand 2022 zerstört. Seitdem konnten sich am Bahnhof Oppurg keine Züge kreuzen. Laut Deutscher Bahn musste damals Signale und Weichen außer Betrieb gesetzt werden.

Neue Signale werden aus Weida bedient

Die neuen Lichtsignale werden von Fahrdienstleitern in der regionalen Zentrale am Bahnhof Weida bedient. Das neue Stellwerk regelt die Weichen und Signale rund um den Bahnhof Oppurg. Auf der Strecke zwischen Gera und Saalfeld sind weitere elektronische Stellwerke geplant.

Als nächstes soll das ESTW am Bahnhof Unterwellenborn in Betrieb gehen. Vor dem Start muss die Technik aufwändig getestet werden. Reisende müssten sich während der Inbetriebnahme auf mehrere Tage Schienenersatzverkehr einstellen, so das Bahnunternehmen.

Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Stellwerkspersonal soll an anderen Standorten eingesetzt werden