Am Stellwerksgebäude des Oberen Bahnhofs in Pößneck im Saale-Orla-Kreis ist Feuer gelegt worden. Nach Angaben der Polizei von Mittwoch entzündeten unbekannte Täter am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr die Außenfassade des Gebäudes. Eine Mitarbeiterin habe das Feuer bemerkt, gemeldet und zu löschen versucht. Dabei habe sie vermutlich Brandrauch eingeatmet. Sie sei mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Das Stellwerk sei beschädigt worden, der Schaden werde auf 30.000 Euro geschätzt.

Polizei sucht Zeugen

Wegen des Stellwerkbrandes läuft der Zugverkehr auf der Bahn-Regionalstrecke von Saalfeld nach Gera nur eingeschränkt. Nach Angaben der Erfurter Bahn, die die Strecke befährt, muss bis Mittwoch Mitternacht mit Verspätungen gerechnet werden. Die Polizei bat mögliche Zeugen der Brandstiftung am Stellwerksgebäude am Grenzweg, sich zu melden. In Frage komme der Zeitraum zwischen Mitternacht und 5 Uhr.

Brände in Umspannwerk und an Funkmast

Die Brandstiftung in Pößneck ist der dritte Angriff auf eine Anlage der kritischen Infrastruktur binnen weniger Wochen. Vor wenigen Tagen hatten Unbekannte ein Feuer in einem Umspannwerk gelegt - in 3.000 Haushalten fiel der Strom aus. Im April brannte ein Funkmast in Pößneck - mutmaßlich wurde auch dieses Feuer gelegt. Nach Polizeiangaben prüft die Kripo einen Zusammenhang zwischen den drei Bränden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK