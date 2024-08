Nach der für Ende des Monats angekündigten Schließung der insolventen Sternbach-Klinik in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) hat die Geschäftsführung Vorwürfe aus der Politik zurückgewiesen, die Klinikleitung habe die finanzielle Krise verschleiert. In einer Stellungnahme betonte die Klinikleitung, dass die Politik bereits Ende 2023 über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten informiert wurde. Es sei bekannt gewesen, dass die Klinik Verluste mache, die nur mit externer Hilfe auszugleichen seien. Die erhobenen Vorwürfe seien nach der konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium nicht nachvollziehbar.

Die Geschäftsführung kritisierte zudem, dass Vertreter der Politik in der Endphase des Wahlkampfes nun einen Schuldigen suchen würden. Dies sei "hochgradig unglaubwürdig", vor dem Hintergrund der strukturellen Unterfinanzierung im deutschen Krankenhaussektor, auf die man wiederholt hingewiesen habe. "Jeder Zeitungsleser weiß, dass wir in Deutschland eine massive strukturelle Unterfinanzierung im Krankenhaussektor haben", heißt es in einer Stellungnahme.