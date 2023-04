Bei einem Unfall auf der A9 im Saale-Orla-Kreis ist am Sonntagabend ein 25-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, hatte er bei Triptis in einer Kurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und stieß mit dem Wagen eines 34-Jährigen zusammen.