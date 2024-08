Der erste Waldzukunftspfad in Ostthüringen ist am Donnerstag in Ziegenrück im Saale-Orla-Kreis eröffnet worden. Nach Angaben des Forstamtes in Schleiz werden in 25 verschiedenen Stationen die unterschiedlichsten Varianten gezeigt, den Wald wieder aufzuforsten. Der Rundgang von 1,5 Kilometern soll Besitzern von kleinen Waldstücken Orientierung geben. Die Schilder mit den Beschreibungen verzichten bewusst auf Fachbegriffe, um den Waldzukunftspfad auch für Spaziergänger interessant zu machen. Die Kosten für den Bau von 25.000 Euro und den Unterhalt trägt das Land. Geschätzt sind pro Jahr bis zu 5.000 Euro.

Bildrechte: MDR/Uwe Kelm