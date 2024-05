Die Thüringer AfD-Spitze hat im Streit mit neun Mitgliedern im Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt nachgelegt. Ihrem Wortführer Karlheinz Frosch wurde per Brief untersagt, den Namen der Partei, ihr Kürzel und ihre Logos im Wahlkampf zu benutzen. Sollte er es dennoch tun, müsse er mit einer Klage rechnen. Ob auch die übrigen acht Betroffenen den Brief erhalten haben, ist noch nicht bekannt. Gegen die neun hat die Thüringer AfD-Führung ein Parteiausschlussverfahren angestrengt.