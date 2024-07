Auch Aimal Nabizada stellte im vergangenen Jahr schließlich einen Antrag für seinen Bruder über das Thüringer Landesprogramm. Monatelang wartete er auf eine Antwort der zuständigen deutschen Botschaft in Pakistan. Sein Bruder hielt sich mittlerweile dort versteckt, immer in Angst, nach Afghanistan abgeschoben oder von terroristischen Gruppen entdeckt zu werden.

Ich freue mich sehr, dass ich hier in einem sicheren Land bin. Scharjahr

Denn für viele Flüchtlinge ist auch das Nachbarland Pakistan kein sicherer Ort. Es folgten Monate des Wartens auf Sicherheitsinterview und Visatermine. "Dann wollte die Botschaft einen DNA-Test", erzählt Aimal Nabizada. "Das hat das Ganze noch mal verlängert." Schließlich, im Februar 2024, ein Jahr nachdem sie ihren jüngsten Bruder verloren hatten und fast ein Jahr nach der Antragsstellung konnte Scharjahr nach Deutschland reisen. Jetzt lebt er in einem kleinen Zimmer bei Aimal Nabizada und seiner Familie, das mit dem Nötigsten eingerichtet ist.

Wie viel Geld er für den Aufenthalt seines Bruders vorhalten musste, will der Bauingenieur nicht sagen. Er wisse nicht, ob das verboten sei, sagt er. "Ich kann es mir leisten", sagt er, "viele andere nicht." Trotzdem freue er sich, dass es das Programm gebe und er so seinen Bruder habe retten können. Scharjahr, der neben ihm am Tisch sitzt, sind die hohen Kosten sichtlich unangenehm. "Ich freue mich sehr, dass ich hier in einem sicheren Land bin", sagt er.

Aber alles ist von meinem Bruder bezahlt worden. Der Lebensunterhalt, die Sprachkurse. "Alles ist so teuer." Er will so schnell wie möglich Deutsch lernen, eine Arbeit finden, um seine eigene Familie nachzuholen, die er zurücklassen musste. Seine Kinder verstecken sich an getrennten Orten. Auch sie müssen mit Racheakten der Taliban rechnen.