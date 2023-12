Ex-Soldat Richter sagt, eine "geringe Anzahl" habe schon Jobs. Die Wohnsituation unterscheide sich stark zwischen Stadt und Land: "Also in den Städten, wo Wohnungen allgemein knapp sind, wie zum Beispiel in Berlin, da sind die Ortskräfte und Familien natürlich noch nicht in irgendeiner Wohnung untergekommen, sondern meistens immer noch in den Erstaufnahmeeinrichtungen. In ländlichen Regionen hat man es halt geschafft, dass sie relativ schnell eine eigene Wohnung bekommen, aber dann dort auch so ein bisschen alleingelassen wurden."