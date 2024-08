Die Sprengung der Kühltürme des stillgelegten Atomkraftwerks Grafenrheinfeld in Bayern ist am Freitagabend zunächst nicht zustande gekommen. Grund dafür ist ein Mann, der in den Sperrkreis eingedrungen ist. Ein Polizeisprecher sagte, der Mann sei auf einen Strommasten geklettert und habe in zehn Metern Höhe ausgeharrt. Gegen 19:30 Uhr berichtete der Polizeisprecher, dass der Mann von Polizisten heruntergeholt worden sei. Er befinde sich aber noch im Sperrkreis. Sobald er weggebracht worden sei, könne noch am Freitagabend gesprengt werden.