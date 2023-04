Die Klimaexpertin betonte, sie könne sich Forderungen nach einem Reservebetrieb der AKW nur mit Wahlkampf erklären. Das sei so wahnsinnig weit weg von der Realität. Auch FDP und CDU sollten "diesen Untoten" endlich begraben. Sie würde sich freuen, "wenn auch diejenigen, die da wirklich sehr stark in der Vergangenheit verhaftet sind, sich doch mal überzeugen lassen, wie einfach wir mit den Erneuerbaren Energien schneller gehen könnten, wenn wir uns da auch mental ein bisschen drauf einlassen würden".

Während Union und AfD den Ausstieg kritisierten und die FDP die Atomkraftwerke zumindest betriebsbereit halten möchte, begrüßten SPD, Grüne und Linke die Abschaltung der letzten drei deutschen Meiler am vergangenen Samstag.



Für die CDU warf Steffen Bilger der Koalition wegen ihres Festhaltens am Atomausstieg "ideologische Sturheit" vor. Er argumentierte in der von der Union beantragten Debatte mit Versorgungssicherheit und hohen Energiepreisen.