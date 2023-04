Bad Blankenburg Mutter nach Fund von Kinderleiche in Untersuchungshaft

Seit Januar 2023 ermittelt das Landeskriminalamt Thüringen zum Fund einer weiblichen Kinderleiche in einem Kleingarten in Bad Blankenburg. Wie die Staatsanwaltschaft Gera nun mitteilte, wurde am Montag die jetzt 21-jährige Mutter des Kindes festgenommen. Ende März hatte das Amtsgericht Gera einen Haftbefehl wegen Mordes durch Unterlassen ausgestellt. Laut Staatsanwaltschaft wurde die Frau am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.