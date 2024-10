Eine gewisse Zeit war unklar, ob das Opfer sich die Verletzungen eventuell sogar selbst zugefügt hat. Stefanie Kurrat Landespolizeiinspektion Saalfeld

In einem Schreiben an die Zeitung heißt es laut OTZ unter anderem: "Der Vorfall ereignete sich mitten in einem belebten Teil der Stadt, in unmittelbarer Nähe zu mehreren Supermärkten und einem Ärztehaus. Zahlreiche Passanten und Patienten wurden Augenzeugen, was für zusätzliche Unruhe sorgte."

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es noch keine offizielle Presseinformation von Polizei oder Landratsamt gegeben. Am gleichen Abend informierte Landrat Marko Wolfram (SPD) im Kreistag öffentlich über den Messerangriff. Weitere Medien griffen das Thema auf.

Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Aus Sicht der Polizei viele Unklarheiten

Auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN, warum die Polizei die Öffentlichkeit nicht in einer offiziellen Pressemitteilung über die Messerattacke informierte, antwortet die Pressesprecherin der Landespolizeiinspektion in Saalfeld, Stefanie Kurrat: "Eine gewisse Zeit war unklar, ob das Opfer sich die Verletzungen eventuell sogar selbst zugefügt hat."

Der Tathergang war nicht ausreichend bekannt, sodass wir uns gegen eine Pressemeldung entschieden haben. Stefanie Kurrat Landespolizeiinspektion Saalfeld

Daher mussten, so Kurrat, erst noch ausstehende Ermittlungen erfolgen, alles andere wäre Spekulation gewesen. "Entweder steuern wir polizeilicherseits Fakten beziehungsweise wirklich fundierte Umstände, oder lassen es komplett, wie in diesem Fall."

Beteiligte standen unter Alkoholeinfluss

Dazu habe es weitere Probleme gegeben. Beide Beteiligten hätten unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden. Zudem habe es eine Sprachbarriere gegeben und eine enorme Aggressivität. "Der Tathergang war nicht ausreichend bekannt, sodass wir uns gegen eine Pressemeldung entschieden haben." Aus Sicht der Polizei sei der Vorfall außerdem nicht öffentlichkeitswirksam gewesen. "Ausdrücklich nicht, auch entgegen anderer, medialer Meinungen", so Kurrat.

Der Beschuldigte ist in weiteren Verfahren ebenfalls tatverdächtig. Thomas Riebel Oberstaatsanwalt

Die Gründe: Der Tatort lag laut Polizei direkt in der Gemeinschaftsunterkunft. Es hätten sich dort weder Unbeteiligte aufgehalten, noch hautnah etwas mitbekommen.

"Vor dem Gelände, was teils von Mauern umgeben ist, steht ein Wachdienst", sagt Kurrat. "Ärzte und ein Supermarkt befinden sich zwar in der Nähe, doch meiner persönlichen Meinung nach, ist das trotzdem alles viel zu weit weg vom Ereignisort, um von einer Öffentlichkeitswirksamkeit in auch nur irgendeiner Form sprechen zu können."

Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Mutmaßlicher Täter ist polizeibekannt

Die Kriminalpolizei in Saalfeld und die Staatsanwaltschaft in Gera ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Tatverdächtig ist laut Polizei ein 54-jähriger Bewohner der Unterkunft. Der Mann sei in Libyen geboren worden und ist laut Polizei und Staatsanwaltschaft polizeibekannt.