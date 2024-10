Siemens Healthineers in Rudolstadt will in zwei Jahren die 35-Stunden-Woche für die Beschäftigten erreichen. Das teilte die Gewerkschaft IG Metall mit. Die Arbeitszeit solle dazu in drei Schritten bei gleichem Lohn verkürzt werden.

Bildrechte: Siemens Healthineers

Hoffnung auf neue Fachkräfte

Seit Oktober wird bei Siemens Healthineers bereits nur noch 36 Stunden in der Woche gearbeitet. Die Arbeitszeitverkürzung hat laut Betriebsrat problemlos funktioniert und das Werk laufe bei guter Auftragslage auf Hochtouren. Von der Vereinbarung verspricht sich der Siemens-Konzern Vorteile im Wettbewerb um Fachkräfte.

Bei der Medizintechnik-Sparte des Siemens-Konzerns entwickeln und produzieren eigenen Angaben zufolge 270 Mitarbeitende im Werk Rudolstadt Vakuum- und Röntgenkomponenten für den medizinischen und industriellen Einsatz.

Bildrechte: Siemens Healthineers

Die 35-Stunden-Woche war Anfang Oktober bei Carl-Zeiss in Jena als erstem Großbetrieb in Ostthüringen eingeführt worden. Mehr als drei Jahrzehnte kämpfte der Betrieb für die Angleichung der Arbeitszeit in den Zeiss-Unternehmen in Ost und West.

Andere Großunternehmen wollen nachziehen