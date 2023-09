Welche Hoffnungen bestehen dann für die vom Stellenabbau Betroffenen, kurzfristig einen neuen Job zu finden? Angesichts akuter Personalengpässe vieler Unternehmen sollten die Aussichten dafür besser denn je stehen. Stefan Reindl erwartet als Branchenkenner vor allem Schwierigkeiten bei der Jobsuche in der Region: "Viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wohl in und rund um Zwickau kurzfristig keine neue Anstellung finden. Dennoch sind die Chancen noch recht gut, außerhalb eine adäquate Beschäftigung aufzunehmen."

Dagegen sieht Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer neue Beschäftigungsmöglichkeiten vor allem in anderen Branchen: "Wir sind in der Konjunktur dort, wo man spart und weniger macht. Dadurch, dass wir heute in Deutschland in vielen Bereichen Beschäftigte suchen, wäre es interessant für die Mitarbeiter, sich in anderen Bereichen umzuschauen."