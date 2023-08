Die KME Mansfeld ist mit 800 Beschäftigten einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region Mansfeld-Südharz. In Hettstedt werden Kupferbleche, Kupferbänder und Kupferstangen hergestellt. Die Produkte werden etwa in der Klima- und Kältetechnik, in der Autoindustrie bis hin zur Raumfahrttechnik eingesetzt.