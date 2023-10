Die 35-Stunden-Woche wird schrittweise bei Siemens Energy eingeführt. Davon profitieren nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall auch die rund 460 Beschäftigten am Standort in Erfurt. Die Arbeitszeit sinkt in den kommenden zwei Jahren um jeweils eine Stunde bis auf 35 Stunden. Damit gleichen sich die Arbeitszeiten an das westliche Niveau an, heißt es.