Ehrenamtliche Tierschützer haben in Saalfeld einen Fall von schwerer Tieresmisshandlung aufgedeckt. Nach Angaben der Tierschützer hatte eine Frau 24 Hunde in zwei Räumen eines Hauses gehalten und weder für frisches Wasser noch für die nötige Hygiene gesorgt. 18 Hunde konnten gesichert werden, für einen kam die Hilfe zu spät.

Nach mehreren anonymen Hinweisen hatten die Tierschützer am Wochenende Zugang zu dem Wohnhaus erhalten, in dem die Tiere gehalten wurden. Die Tierschützer wurden nach eigenen Angaben von einem starken Geruch nach Kot und Urin empfangen. Sie fanden die Hunde teilweise in Sechsergruppen in Babylaufgittern vor, andere Hunde befanden sich in einzelnen Boxen. Eine kleine Hündin lag teilnahmslos unter einem Tisch.