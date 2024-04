Die Petition soll am Freitag an den Landtag übergeben werden. Von den Initiatoren dieser Petition hieß es, sie seien sehr zufrieden mit der Zahl der gesammelten Unterschriften. Nach Angaben der Petitionsausschuss-Vorsitzenden Anja Müller (Linke) ist die Petition erst die zweite zum Thema Migration und Asyl, die es in der aktuellen Legislaturperiode des Thüringer Landtages gab. Mit der anderen Petition zu diesem Komplex hatten Menschen die Schließung der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl gefordert - erfolglos.