Nach dem Brand an einem Funkmast in Pößneck schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Das sei das vorläufige Ergebnis nach der Auswertung erster Spuren, heißt es in einer Mitteilung. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die am Abend des 10. April etwas beobachtet haben.