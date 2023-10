Eine 83-jährige Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall in Rudolstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine 20-jährige Autofahrerin am Mittwochnachmittag mit einem Transporter rückwärts auf die Straße gefahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Seniorin.