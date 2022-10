Saalfeld Baustart für IBA-Projekt Werkhaus Beulwitz

In Saalfeld-Beulwitz sind am Freitagnachmittag die Bauarbeiten für das sogenannte Werkhaus gestartet. Werkstätten, eine Küche und Räume für Veranstaltungen sollen bis 2023 entstehen. Der 600 Quadratmeter große Holz-Bau ist ein Projekt der IBA Thüringen und soll ein Treffpunkt werden und die Lebensqualität in dem Ortsteil erhöhen.