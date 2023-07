In Folge des Personalmangels habe das Landesamt für Bau und Verkehr zusätzlich die Bundesnetzagentur um Unterstützung gebeten, hieß es auf Anfrage von MDR THÜRINGEN. Der Fahrgastverband Pro Bahn in Thüringen führt die Probleme auch auf den Investitionsstau auf der Schiene zurück. Der Fahrgastverband erwartet Schwierigkeiten auch in den kommenden Jahren. "Was früher einfach mal im laufenden Betrieb gemacht wurde, ist durch besseren Arbeitsschutz heute nicht mehr so einfach", sagt Olaf Behr.