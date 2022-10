Wegen zahlreicher Zugausfälle in Nordthüringen wächst auch in Nordhausen der politische Druck. Wie Landrat Matthias Jendricke (SPD) MDR THÜRINGEN sagte, will er sich ebenfalls an das Bundesverkehrsministerium und das Thüringer Infrastrukturministerium wenden.

Nach Einschätzung Jendrickes wird der Personalmangel bei der Bahn vor allem in den ländlichen Raum geschoben. Die Hauptstrecken scheinen davon in diesem Ausmaß nicht betroffen zu sein, so der Nordhäuser Landrat. Er kritisiert, dass nicht einmal Schienenersatzverkehr den Reisenden in Nordthüringen garantiert werde.

Mattias Jendricke ist Landrat des Landkreises Nordhausen. Bildrechte: MDR/Jens Borghardt

Zuvor hatte sich der Landrat von Mansfeld-Südharz, André Schröder, mit einem Brief an das Bundesverkehrsministerium gewendet. Er bittet darin um schnelle Abhilfe bei den Zugausfällen. Jendricke unterstütze die Aussagen und Forderungen seines Kollegen. Laut Schröder gibt es Probleme auf den Strecken zwischen Sangerhausen, Nordhausen, Leinefelde und Kassel, und zwischen Sangerhausen und Erfurt. Eine Bahnsprecherin verwies auf die Vielzahl kranker Mitarbeiter.

Unmut auch in Südthüringen über Zugausfälle