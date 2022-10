Anlass für die Pflege war ein Sturz ihrer Mutter, erzählt Katrin. Sie sei damals lange nicht ans Telefon gegangen, sei in der Küche gestürzt und habe dort am Ende 15 Stunden gelegen. Als sie aus der Klinik wiederkommt, merken Katrin und ihre Geschwister, dass es so nicht weitergehen kann. Doch ihre Mutter lehnt ein Pflegeheim vehement ab, auch eine mobile Pflegekraft, die zu ihr nach Hause kommt. Dahinter kann oft die Angst stehen, seine Autonomie zu verlieren, meint Gabriele Wilz. Sie ist Professorin an der Uni Jena und leitet die Abteilung für klinisch-psychologische Intervention. Zu pflegenden Angehörigen forscht sie seit fast 30 Jahren.