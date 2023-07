Bodycams sind kleine Kameras, die Polizisten an ihrer Uniform tragen. Mit ihnen kann in Bild und Ton das aufgezeichnet werden, was vor den Beamten passiert. Über den Einsatz dieser Technik wird in Thüringen seit Jahren diskutiert. Befürworter argumentieren unter anderem, die Kameras hätten eine deeskalierende Wirkung auf Menschen, die sonst aggressiv gegenüber Polizisten aufträten.