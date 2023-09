Fünf Monate Warten ist normal

Längere Wartezeiten, längere Behandlungs- und auch Erholungszeiten: All das ist spätestens seit der Pandemie Realität. Auch eine vom Bundestag ausgewertete Studie kam 2019 auf eine Wartezeit für einen Therapieplatz von fünf Monaten. Thüringen ist da kein Ausreißer. Betroffene wie Linus Familie, aber auch die Bundespsychotherapeutenkammer fordern daher mehr zugelassene Therapeutinnen und Therapeuten.

Rechnerisch genug Therapeuten - und in der Praxis?

Gut sieht die Versorgungslage lediglich auf dem Papier aus: Über die vergangenen 15 Jahre stieg die Zahl der Therapeutinnen und Therapeuten im Freistaat. 2008 waren es laut KVT noch 247, 2022 bereits 640. 181 davon sind Kinder- und Jugendtherapeuten; hinzu kommen noch einmal 20 Kinder- und Jugendpsychiater.

Im Schnitt kommen in Thüringen 4.815 Menschen auf einen Therapeuten. Im Bundesdurchschnitt sind es nach Zahlen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 4.444. Rein rechnerisch ist die Lage in Jena und Erfurt am besten, dort kommen rund 2.500 Menschen auf einen Therapieplatz. Im Ilm-Kreis sind es mit 5.546 am meisten. Wobei die rechnerisch bessere Versorgung in den Ballungszentren nicht heißt, dass es dort einfacher ist, einen Platz zu finden.

Unberücksichtigt ist dabei nämlich, welche Bedarfe die Menschen in der Region haben, ob also die Städter zum Beispiel eventuell mehr Bedarf haben. Die KVT stellt auf jeden Fall fest: "Im Durchschnitt können wir etwa 20 Anfragen, die unsere TSS monatlich erreichen, nicht vermitteln, da nicht ausreichend Termine vorhanden sind. Dieses Problem tritt am häufigsten in Erfurt auf."

Einfach neue Praxis aufmachen geht nicht

Therapeuten können aber nicht einfach eine Praxis für gesetzlich Versicherte aufmachen und loslegen. Sie müssen sich auf einen der mittlerweile sehr begehrten Kassensitze bewerben. Diese Kassensitze, quasi die Lizenzen für die Eröffnung oder das Betreiben einer Praxis, sind begrenzt. Lediglich 2019 schuf der "Gemeinsame Bundesausschuss" - zum ersten Mal nach 1999 - 800 neue Sitze.

Über eine bundesweit gültige Bedarfsplanungsrichtlinie ist dann festgelegt, wo wie viele Sitze rechnerisch nötig sind. Wird ein Sitz frei, können neue Anwärter ins Rennen gehen. Keine einfache Angelegenheit für angehende Therapeuten: Aktuell sind in Thüringen nur im Landkreis Sonneberg und im Unstrut-Hainich-Kreis jeweils 0,5 Stellen offen.

Auch wenn die Zahlen auf dem Papier passen: genau diese Bedarfsrechnung und der Mangel an Kassensitzen werden kritisiert, zum Beispiel von Antje Orgass von der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer. Die Vertretung der ostdeutschen Therapeuten hält die Planung nicht mehr für zeitgemäß: "Wir müssen die Frage stellen, wie groß heutzutage der Bedarf ist."

Chefarzt: "Mehr Kassensitze lösen das Problem nicht"

Ein Anruf bei Fritz Handerer. Er ist Direktor und Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Ökumenischen Hainich Klinikums in Mühlhausen. Er beobachtet, wie auch die Akuteinrichtungen seines Klinikums zu kämpfen haben. Handerer sagt in Bezug auf die Kassensitze etwas, das wie Hohn für Linus Familie und viele niedergelassene Therapeuten klingen dürfte: "Mehr Kassensitze lösen das Problem nicht."

Handerer bildet am Klinikum in Mühlhausen selbst seit Jahren angehende Therapeutinnen und Therapeuten aus. "Die Anzahl der niedergelassenen hat sich vervielfacht, aber die Nachfrage bei uns hat nicht abgenommen", stellt er fest.

"Ich würde daher nicht für mehr Kassensitze plädieren, sondern dafür, dass die niedergelassenen Therapeuten auch wirklich die schweren Fälle nehmen - und dafür nicht so viele Befindlichkeitsstörungen." Handerers These: Weil viele Therapeuten in der Ausbildung zu wenig mit wirklich schweren Krankheitsbildern zu tun hätten, scheuten sie sich oft, diese auch in ihrer Praxis anzunehmen. Eine Folge: Diese kämen dann zu den akuten Einrichtungen.

Eine These, mit der er niedergelassene Therapeuten in Rage bringt: "Das ist ein typisches Arzt-Argument gegen die Therapeuten", sagt Antje Orgass. "Das ist harter Tobak, diesem Argument verwehre ich mich. Die Therapeuten haben die harten Krankheitsbilder in der Ausbildung."

Orgass verweist darauf, dass es für die niedergelassenen Therapeuten oft ein Abwägen sei, ob man, zusammen mit Eltern und einem Psychiater, bei den Kindern und Jugendlichen in der eigenen Praxis eine Veränderung erzielen könne. "Und dadurch, dass die Plätze so rar sind, schauen wir sehr genau: Wem gebe ich einen Platz. Auch wenn das eine belastende Entscheidung sein kann."

Immer mehr Teilsitze - trotzdem Arbeit auf Vollgas

Die Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung, aber auch die Einschätzung der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer zeigen es: Immer mehr Therapeuten haben offiziell einen anteiligen Kassensitz - teilen ihn sich also mit einer anderen Praxis. "Der Trend geht dahin", sagt Antje Orgass. Nicht zuletzt auch weil viele ihrer Kolleginnen eben Frauen seien und die sich wegen der privaten Situation für einen halben Sitz entschieden.

Das bedeute aber nicht, so Orgass, dass sie nur halb arbeiteten. Das Gegenteil sei oft der Fall. Das Argument, dass manche sich einen Lenz machten, will sie nicht gelten lassen. "Die Situation der Jugendtherapeuten ist noch einmal ganz anders, da die Kinder oft erst nach 15 Uhr Zeit haben. Und wir wollen sie auch nicht aus der Schule rausnehmen." Der Betrieb ginge also erst spät richtig los. "Viele arbeiten bis spät, manchmal auch am Wochenende."