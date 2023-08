"Ich stehe für Kontinuität", sagte er im Gespräch mit Lars Sänger. "Für Kontinuität in dem Sinne, dass ich in schwierigen Zeiten in diesem Land den Nachweis bringen wollte, dass auch komplizierte Aufgaben lösbar sind." Eine Landesregierung zu stellen, die keine eigene Mehrheit hat, das habe es in Deutschland noch nie gegeben und sei eine große Herausforderung gewesen.