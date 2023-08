MDRfragt in Thüringen Für Befragte ist Gesundheitsversorgung wichtigstes Wahlthema

Ein Thema, das viele Befragte umtreibt: der wahrgenommene Stadt-Land-Unterschied – vor allem mit Blick auf die Mobilität. Ein Beispiel ist MDRfragt-Mitglied Heidrun (70) aus dem Landkreis Greiz. Sie gibt an, prinzipiell zufrieden mit ihrem Leben im Freistaat zu sein und dass ihr die waldreiche Umgebung rund um ihren Wohnort gefalle. Allerdings fehle es an Mitteln, um beispielsweise das Kulturhaus ihres Dorfes zu erhalten. Zudem beklagt sie, dass die Zufahrtsstraße schon seit Jahren "in einem miserablen Zustand ist". Ihr persönliches Fazit: "Für die ländlichen Gegenden ist kein Geld übrig."

Ähnlich sieht es MDRfragt-Mitglied Klaus (63) aus dem Kyffhäuserkreis: "Wenn es nicht gelingt, den gleichen Lebensstandard wie in den Städten auf dem Land zu erreichen oder zumindest zu bessern, dass man etwas zufriedener hier leben kann, dann wird irgendwann das Dorf einfach leer stehen", schildert er seine Wahrnehmung. Löhne und Arbeitsplätze seien kein ausreichender Anreiz, um Menschen in den Kyffhäuserkreis zu locken. Es fehle zum Beispiel an Kinderbetreuung, Schulen und ähnlichem.

Ausbau von Nahverkehr und Radwegen gefordert

"Hier auf dem Land ist man von allem abgeschnitten. Busse und Bahnen fahren nicht ständig, selbst zu den Nachbarorten gibt es keine Verbindungen mehr", moniert etwa MDRfragt-Mitglied Jürgen (71) aus dem Landkreis Sömmerda. Auch er befürchtet, dass keine jungen Familien mehr in seine Gegend ziehen – oder hier bleiben. "Sparkasse, Banken, Post, alles, was wir einmal hatten, wurde 'wegrationalisiert'. Selbst unsere Schule soll demnächst geschlossen werden."

Immer alles mit Auto (nachts unterwegs sein müssen), ist nicht wirklich gut. MDRfragt-Mitglied Sabine (57), Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Und Sabine (57) aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt vergleicht ihre aktuelle Situation mit der Zeit, als sie im Großraum Stuttgart lebte und es zwei bis sechs Mal in der Stunde Bahnverbindungen von der baden-württembergischen Landeshauptstadt in die umliegenden Gemeinden gab: "Die S-Bahnanbindung zu kleineren Orten war schon super. Sowas wäre in Thüringen bestimmt auch machbar." Sie lebe jetzt rund 20 Kilometer von ihrem Arbeitsort, einer größeren Stadt, entfernt und sei auf ihr Auto angewiesen. Deswegen gehe sie auch seltener zu Kulturveranstaltungen als sie wolle: "Immer alles mit Auto (nachts unterwegs sein müssen), ist nicht wirklich gut."

Bundespolitik spielt bei vielen für Bewertung eine Rolle

Mitunter fällt es den Kommentatorinnen und Kommentatoren schwer, nur die landespolitischen Entwicklungen zu bewerten. Immer wieder äußern sie ihren Unmut über die anhaltend hohen Preissteigerungen oder fordern weitere Bemühungen zur Beendigung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Tatsächlich tendieren fast drei Viertel der Befragten zu der Aussage, dass das Agieren der Parteien auf Bundesebene ihre Bewertung der Landespolitik beeinflusst.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Einige Befragte finden, die Arbeit ließe sich auch tatsächlich nicht trennen, weil die bundespolitische Linie einen großen Einfluss auf das Handeln der Landespolitikerinnen und -politiker habe: Die Parteien und ihre Spitzenkandidaten müssten viele politische Vorgaben aus den Berliner Parteizentralen umsetzen, "und vernachlässigen die Interessen der Bevölkerung in Thüringen", meint etwa Jürgen (74) aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen.

Mehr als vier Fünftel fordern Lösungen für Fachkräftemangel

Ein Thema, für das sich die befragten Thüringerinnen und Thüringer mehrheitlich dringend Lösungen von der Landespolitik wünschen, ist das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel. Die deutliche Mehrheit (84 Prozent) fordert entsprechende Konzepte ein. Dabei meint gleichzeitig jeder Dritte, der Mangel sollte über gezielte Zuwanderung von passenden Arbeitskräften behoben werden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

So berichtet MDRfragt-Mitglied Markus (41) aus Erfurt, er arbeite als Fahrer für die Lebensmittelbranche. In seinem Betrieb kündigten Kolleginnen und Kollegen, weil es zu viel Wochenendarbeit, keine freien Feiertage und mit Blick auf diese Arbeitsbedingungen zu wenig Lohn gebe. "Zuwanderer lösen nicht das Fachkräftemangelproblem", meint er. Es gebe nicht per se einen Mangel an Arbeitskräften. "Es gibt nur schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen und zu wenig Geld für den Job. Hier liegen die Probleme."

Zuwanderer lösen nicht das Fachkräftemangelproblem. MDRfragt-Mitglied Markus (41), Erfurt

Auch andere Befragte erklären, warum Zuwanderung aus ihrer Sicht nicht die Lösung ist: "Die Leute werden in ihren Heimatländern gebraucht", kommentiert etwa Susanne (61) aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen. "Qualifiziert die, die schon hier sind!" Einige MDRfragt-Mitglieder plädieren dafür, Schulabgänger ohne Abschluss und Langzeitarbeitslose gezielt zu unterstützen und zu qualifizieren.

Andere, wie Reinhard (50) aus dem Landkreis Greiz, fordern eine gezielte Aus- und Weiterbildung von jenen, die bereits nach Thüringen geflüchtet sind: "Man sollte zuerst alle Kräfte bündeln und Migranten und Asylbewerber ausbilden und in den Arbeitsmarkt bringen. Auch wenn sie noch kein Bleiberecht haben, müssen die Menschen beschäftigt werden, entweder durch Ausbildung oder Arbeit." Aus Sicht von Reinhard könnte so auch der soziale Frieden gestärkt werden: "Nur so werden sie integriert, fühlen sich als Teil der Gesellschaft und werden in der Gesellschaft auch anerkannt."

Die Wirtschaft ist davon abhängig. MDRfragt-Mitglied Cindy (41), Saale-Holzland-Kreis

Ganz anders sehen das Befragte wie Cindy (41) aus dem Saale-Holzland-Kreis: "Zuwanderung ist wichtig für Thüringen", schreibt sie." Die jetzige und die nächste Landesregierung stünden vor der Aufgabe, bürokratische Hürden zu senken, damit Fachkräfte aus anderen Ländern schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt integriert werden könnten. "Die Wirtschaft ist davon abhängig."