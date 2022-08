Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) kann sich für den Freistaat auch andere Regierungskoalitionen vorstellen als Rot-Rot-Grün. "Es geht nicht um Bündnisse, sondern um Inhalte. Es geht darum, wer Lösungen hat", sagte sie am Dienstag im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview mit Blick auf die Regierungsbeteiligung der Grünen in zehn Landesregierungen.

Siegesmund gilt in Partei und Landesregierung als ambitionierte Vordenkerin. Als Ministerin fallen in den Verantwortungsbereich der Grünen-Politikerin sowohl der Umweltschutz als auch die Energiepolitik. Oder anders ausgedrückt: Wer über die aktuellen Probleme und Herausforderungen der Zeit in Thüringen sprechen will, kommt an der 45-Jährigen nicht vorbei.