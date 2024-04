Im Anschluss sollen die Arbeiten an der Brücke in der Freiheitsstraße in Krimderode starten, wofür die Straße bis zum Jahresende gesperrt sein soll. Der für dieses Jahr geplante Bauabschnitt erstreckt sich laut der Nordhäuser Stadtverwaltung von der Freiheitsstraße in Krimderode bis zum Abzweig der L1037 in Niedersachswerfen.