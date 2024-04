Die von der Gemeinde beauftragte Rechtsanwältin Sabine Kraft-Zörcher sagte MDR THÜRINGEN, der Antrag solle am Donnerstag beim Verwaltungsgericht in Gera eintreffen. Als Grund nennt die Gemeinde demnach die fehlende Zufahrt der Feuerwehren aus den umliegenden Orten.

Das Thüringer Landesamt für Verkehr soll den Angaben zufolge angeregt werden, eine andere Lösung zu finden, als die Strecke voll zu sperren. Laut dem Landratsamt in Saalfeld bleibt die Straße wegen Sicherungsarbeiten am Hang voraussichtlich bis zum 17. Mai nicht befahrbar. Die weiträumige Umleitung führt Fahrzeuge von Kaulsdorf über Hockeroda, Leutenberg, Altengesees nach Drognitz und zur Lothramühle. Der Hang an der Straße muss dort gesichert werden, weil loses Geröll festgestellt wurde. Es gibt in dem Bereich bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung und eine Barriere.