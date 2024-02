Demonstrationen gibt es dazu am Donnerstag in Erfurt und Jena. In Erfurt wird laut Verdi die Thüringer Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke) erwartet.

In Jena haben sich am Nachmittag laut Gewerkschaft mehr als 200 Mitarbeiter von Nahverkehrsunternehmen aus Jena, dem Saale-Holzland-Kreis, aus Weimar und dem Weimarer Land am Demonstrationszug durch die Stadt beteiligt. Die Streikenden überreichten mit dem Bündnis "WirFahrenZusammen" zum Abschluss eine Petition an Mitglieder des Jenaer Stadtrats. Darin fordern sie mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr, eine Verdoppelung des ÖPNV-Angebots und ein bundesweites Investitionsprogramm. Die Petition haben bislang mehr als 120.000 Menschen unterschrieben - davon gut 1.000 Menschen in Jena.