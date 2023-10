Forschende aus neun Ländern in Jena

Eine dieser Ausnahmen sei Ziva Amishai-Maisels, die schon 1993 ein Buch zum Thema Holocaust und Kunst veröffentlichte, über das sie auch auf der Tagung sprach. Doch inzwischen wird laut Krieger auch in Polen, Frankreich oder den USA zum Thema gearbeitet. Das Ziel der Konferenz sei gewesen, diese Forschenden in Jena zusammen zu bringen. Die Zeichnung des ehemaligen Buchenwald-Gefangenen Boris Taslitzky wurde zum Titelbild der Konferenz in Jena. Bildrechte: VG Bildkunst

Dabei hatte auch der Angriff der Hamas im Gaza-Streifen Auswirkungen auf die Konferenz: Kollegen aus Israel konnten für ihre Vorträge nicht nach Jena reisen. "Umso beeindruckender finde ich, dass sie so tapfer sind und sagen, sie nehmen per Zoom teil", berichtet die Organisatorin Verena Krieger. Auch die Bilder der Angriffe waren auf der Tagung präsent, in der es auch um Gewalt gegen jüdische Menschen ging: "Es geht uns allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern so, dass wir sehr schockiert sind und dieser Vergleich sich aufdrängt", so Krieger.

Kunst unter harten Bedingungen

Dass in den Lagern und Ghettos überhaupt Kunst entstand, sei ein Wunder, meint Verena Krieger: "Die Nazis haben versucht, den Menschen alles zu nehmen, ihre Würde, ihre Identität, ihre Individualität und auch alles, was sie an Ausdrucksmöglichkeiten hatten." So seien Künstlern beispielsweise ihre Arbeitsmittel genommen worden.

Es ist zwar laut Krieger auch vorgekommen, dass SS-Männer Bilder für Vergünstigungen sozusagen in Auftrag gegeben haben. Doch meistens hätten die Menschen heimlich gemalt. Dafür nutzten sie Papiermüll oder sie klauten Materialien aus den Verwaltungsräumen. Die Nazis haben versucht bestimmten Menschen in den Lagern ihre Menschlichkeit zu nehmen. Bildrechte: imago/StockTrek Images

Die so entstandenen Bilder können als wichtige historische Dokumente verstanden werden, die mehr über das Leben im Lager zeigen. "Andererseits gibt es aber auch Kunst im Zusammenhang mit dem Holocaust als ein Mittel des Überlebens, als ein Mittel der Selbstachtung, die eigene Würde zu bewahren, sich am Leben zu halten, auch andere zu unterstützen."

Kunst zu schaffen bedeutet immer auch, sich als Mensch zu fühlen, ein kulturelles Wesen zu sein. Verena Krieger, Kunsthistorikerin an der Uni Jena

In der Tagung in Jena ging auch um die Werke von Sara Gliksman-Fajtlowicz, die unter anderem in Berlin gezeigt wurden. Bildrechte: dpa

20.000 bis 50.000 Bilder überliefert

Viele dieser Werke seien in den Lagern versteckt und so für die Nachwelt erhalten worden. Wirklich erfasst wurde diese Kunst bisher noch nicht. Wie Verena Krieger erzählt, befinden sich in Yad Vashem in Israel oder im Holocaust Memorial in Washington zahlreiche solcher Arbeiten. Auch in Gedenkstätten wie in Buchenwald würden Bilder im Depot gelagert. Die Menge könne bisher aber nur geschätzt werden - auf eine Zahl zwischen 20.000 und 50.000 Bilder.

Bei der Tagung in Jena wurden einige Werke vorgestellt und der Umgang mit diesen Arbeiten nach dem Zweiten Weltkrieg nachvollzogen. Die besondere Herausforderung liegt laut der Organisatorin vor allem darin, dass diese Werke immer mit dem geschichtlichen Hintergrund analysiert werden müssten. Um die weitere Aufarbeitung zu fördern, soll bis Ende 2024 ein englischsprachiges Buch über die Tagung entstehen.