Verein: Regionalgeschichte gemeinsam erzählen

Aus Anlass des 500. Jahrestages initiierte der Hennebergisch-Fränkische Geschichtsverein das Projekt mit dem Ziel, das historische Ereignis aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Beteiligt sind das naturhistorische Museum Schloss Bertholdsburg in Schleusingen, das Hennebergische Museum Kloster Veßra, das Deutsche Burgenmuseum Veste Heldburg, das Museum Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden und das Henneberg-Museum in Münnerstadt. Die verschiedenen Schwerpunkte in den fünf Museen lauten Herrschaft, Klöster, Burgen, Städte und Bauern.

Exponate, Geschichten erleben, Museumsfest

Gezeigt werden historische Exponate, aber vor allem sollen die Geschichten dazu erzählt werden, wie die Veranstalter auf der Pressekonferenz in Schweinfurt mitteilten. Auch darüber, was die Aufständischen motivierte und warum sie gescheitert sind. Das Geschehen im Jahr 1525 soll multimedial und szenisch aufbereitet werden, wie die Museumsmacher versprechen. Die Ausstellungen starten im April und Mai in den fünf Museen in Thüringen und Franken, sie enden im Herbst.

Begleitend dazu gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Fachvorträgen, Filmen, Führungen, Museums- und Kinderfesten. Wer die Ausstellungen in allen Museen besucht, soll als Bonus ein kleines Präsent bekommen. Den Auftakt zum Jubiläumsjahr bildete ein öffentliche Fachtagung, organisiert vom Stadtarchiv Schweinfurt, bei der Historiker und Museumsmacher ihre neuesten Erkenntnisse zum Bauernkrieg im Henneberger Land zwischen Rennsteig und Main austauschten. Finanziert wird das länderübergreifende Projekt durch die Thüringer Staatskanzlei und die Stadt Schweinfurt.

Bauernkrieg 1525 auch im Henneberger Land

Zum Bauernkrieg kam es 1525 in weiten Teilen Mitteleuropas, auch in Südthüringen und Nordbayern. Die Aufständischen schlossen sich damals zu sogenannten Bauernhaufen zusammen, im Kampf gegen Leibeigenschaft und erdrückende Abgaben, für mehr Rechte und Freiheiten. Zum Teil kam es zur Zerstörung von Klöstern und Burgen. Bei der blutigen Niederschlagung der Aufstände, etwa auch durch regionale Herrscher wie Graf Wilhelm IV. von Henneberg oder den Würzburger Fürstbischof Konrad II. von Thüngen, sollen um die 75.000 Menschen ums Leben gekommen sein.

In Thüringen wird ab Ende April außerdem mit einer Kunstausstellung im Panoramamuseum Bad Frankenhausen und mit einer dreiteiligen kulturhistorischen Ausstellung in Mühlhausen unter dem Titel "freiheyt 1525 – 500 Jahre Bauernkrieg" an das Jubiläum erinnert.