In der Nähe von Eisfeld ist Sonntagnacht ein Lastwagen von der Autobahn 73 gestürzt. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mann mit seinem Lkw kurz vor der 25 Meter hoch gelegenen Brünntalbrücke in Richtung Suhl bei frostigen Temperaturen ins Schlingern. Der 63-Jährige durchbrach die Leitplanke, stürzte eine Böschung hinab und blieb auf der Seite liegen. Die Feuerwehr musste den Fahrer befreien, er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Den Schaden am Lkw schätzt die Polizei auf 100.000 Euro. An der Leitplanke entstanden weitere 10.000 Euro Sachschaden.