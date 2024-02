Die Autobahn 38 ist nach Reparaturarbeiten am Sonntagabend in Richtung Leipzig zwischen Roßla und Sangerhausen-West wieder freigegeben worden. An der Anschlussstelle Roßla – kurz hinter der Landesgrenze zu Thüringen – war am Samstagmorgen ein Lkw-Fahrer aus Polen ums Leben gekommen. Er hatte mit seinem Lastwagen die Leitplanken durchbrochen und war von einer Brücke einen Abhang hinunter gestürzt – warum, ist unklar.