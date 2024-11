Unbekannte hatten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen an mehreren Orten in Hildburghausen Neonazi-Aufkleber angebracht - unter anderem an mehreren Geschäften, einem Gymnasium und dem Rathaus.

Pogrom-Gedenktafel in Hildburghausen beklebt

Laut Polizei wurde auch eine Gedenktafel an der Fassade des Hildburghäuser Rathaus beklebt, vor der Stadtvertreter - im Gedenken an die Novemberpogrome der Nationalsozialisten am 9. November 1938 - zuvor einen Kranz niedergelegt hatten.

Der Kranz zum Erinnern an das Schicksal jüdischer Mitbürger soll demnach auch beschädigt worden sein. Zuerst hatte das "Freie Wort" berichtet und sprach von zertretenen und zur Seite geworfenen Blumenkränzen.

Mit Blick auf den Volkstrauertag am Sonntag sagte der Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (parteilos): "Wir wollen vor der geplanten Veranstaltung nochmal eine Kranzniederlegung im Rathaus machen werden, um ein Zeichen dafür zu setzen, dass wir die Situation so nicht hinnehmen, wie sie jetzt passiert ist." Bereits am Montag wurde von der Stadt der zerstörte Kranz durch einen neuen ersetzt.

Hildburghausen: Neonazi-Aufkleber auch an Linken-Büro

Auch am Parteibüro der Linken wurden die Aufkleber angebracht. Auf Fotos, die die Thüringer Linke-Chefin Ulrike Grosse-Röthig bei X teilte, sind welche zu, auf denen "Deutsches Reichsgebiet" oder "NS-Zone" zu lesen ist.

