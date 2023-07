Weil nichts fährt Masserberg steigt aus Rennsteigticket aus

Finanziert wird das Rennsteigticket über einen Abschlag aus der Kurtaxe. Pro Gast und Übernachtung sind das rund 40 Cent. Im Schnitt kommen so für Masserberg laut Wagner zwischen 35.000 und 40.000 Euro zusammen. "Viel Geld etwas, was gar nicht genutzt werden kann", sagt Wagner. Ähnlich sieht es Susann Farber, die Direktorin des Hotel Rennsteig. "Ich wünschte mir so eine Art Wanderbus entlang des Rennsteigs. Da könnten die Gäste morgens loslaufen und nachmittags entspannt mit dem Bus wieder zurückfahren", so Farber.