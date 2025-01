Manche sind differenzierter. "In Hildburghausen ist es so, dass es viele Strömungen gibt und einer ist dem anderen nicht gut", versucht ein älterer Herr die Zustände in Hildburghausen zu beschreiben. Eine Frau ärgert sich, dass Tilo Kummer von vornherein abgestempelt wird. "Vielleicht tut er sich doch gut in seiner neuen Funktion. Ich finde es einfach unfair, wenn jemand gewählt worden ist, dass er dann so durch den Kakao gezogen und in Misskredit gebracht wird", sagt sie und schüttelt den Kopf.

Ralf Bumann – inzwischen parteiloser Stadtrat – kritisiert die Ernennung Kummers zum Minister besonders scharf und öffentlich. Als Bürgermeister habe er viele Entscheidungen allein getroffen, ohne sich mit irgendjemandem abzustimmen. "Und das ist wahrscheinlich auch sein größter Fehler gewesen. Er hat so viele vor den Kopf gestoßen. Wie er bei Einwohnerversammlungen mit den Bürgern umgesprungen ist, wenn da mal ein bisschen Kritik kam. Das ging einfach nicht mehr so weiter", resümiert Bumann die seiner Meinung nach völlig missglückte Amtszeit Kummers als Bürgermeister. Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Reichel

Kritiker aus der SPD ausgetreten

Ralf Bumann hat wegen des Abwahlverfahrens 2023 viel Kritik seiner einstigen Partei, der SPD, einstecken müssen. Dass die SPD-Stadträte zusammen, mit denen der AfD und dem rechten Bündnis Zukunft Hildburghausen für die Einleitung eines Abwahlverfahrens stimmten, stieß der Thüringer Parteiführung sauer auf. Einen Rauswurf gab es für Bumann zwar nicht, stattdessen sollte seine Parteimitgliedschaft für zwei Jahre ruhen. Bumann trat wie sein Sohn und eine weitere ehemalige Stadträtin aus der SPD aus.

Tilo Kummer dagegen habe aus Kalkül die Partei gewechselt. "Er ist bei den Linken nichts mehr geworden", sagt Bumann. Vielleicht habe er schon in der letzten Legislaturperiode Landwirtschaftsminister werden wollen oder Staatssekretär. "Das hat nicht funktioniert. Die Umfrageergebnisse für das BSW waren ja bombig. Da hat er seine Chancen gesehen. Also ich denke, das war zum Selbstzweck." Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Vom Wechsel zum BSW "geschockt"

Vom Wechsel Kummers zum BSW ist sogar der langjährige Wegbegleiter und Freund Steffen Harzer völlig überrascht gewesen. "Einen Tag vorher hätte ich noch eine Wette abgeschlossen, dass er das niemals tut. Ich war völlig geschockt und er hat mich damit auch menschlich schwer enttäuscht", sagt Harzer.

Steffen Harzer war für die Linke ebenfalls Bürgermeister in Hildburghausen. Seit 1996 insgesamt 18 Jahre lang und Harzer kam nach einem Abwahlverfahren ins Amt. "Tilo hat natürlich auch Fehler gemacht. Aber ich glaube, in ganz Deutschland ist deswegen noch nie ein Bürgermeister abgewählt worden", sagt Steffen Harzer. Kummer habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er habe kein Geld veruntreut oder falsch eingesetzt.

Aber Fehler habe er schon auch gemacht. "Vor allem in der Kommunikation. Er kam öfters halt mit so kurzfristigen Sachen, sehr kurzfristigen Änderungen. Und das sollte dann sofort beschlossen werden. Ich hätte mir gewünscht, dass er da mehr die Fraktionsvorsitzenden im Vorfeld einbezieht", sagt Harzer im Rückblick. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Harzer bedauert Kampagnen gegen Kummer

Aber vor allem seien gegen Tilo Kummer Kampagnen gefahren worden. Und gegen diese habe er letztlich keine Chance gehabt. Da sei es beispielsweise um einen nicht genehmigten Einkaufsmarkt gegangen oder um Interessen von Unternehmern, die sie durchsetzen wollten. Außerdem sei Kummer zu einer absolut ungünstigen Zeit Bürgermeister geworden. "Genau als die Coronapandemie so richtig Fahrt aufgenommen hat. Er ist genau mit dem Lockdown ins Amt gekommen und musste ein paar Entscheidungen fällen, die unpopulär waren. Dann hat man ihm Sachen in die Schuhe geschoben, für die er gar nichts konnte. Die Polizeieinsätze bei den Montagsdemonstrationen beispielsweise, die ganzen Wasserwerfer, die hier in Hildburghausen standen. Das alles lag gar nicht in seiner Verantwortung", springt Harzer dem Ex-Bürgermeister und aktuellen Umweltminister bei.

Als Minister jedenfalls sei er Fachmann wie kein anderer auf seinem Gebiet, schätzt Harzer ein. "Er war 20 Jahre im Landtag und davon 15 Jahre Vorsitzender vom Umweltausschuss. Da ist er auch über die Parteigrenzen hinweg anerkannt und gewählt worden und hat sich ein großes Ansehen erworben", so Steffen Harzer. Bildrechte: picture alliance/dpa | Martin Schutt

Kein "doppeltes Gehalt" für Kummer

Tilo Kummer selbst ist von der Diskussion in seiner Heimatstadt sichtlich angefasst. Vor allem der immer wieder öffentlich geäußerte Vorwurf, er würde zu Lasten der Stadt doppeltes Gehalt beziehen, hat ihn geärgert. Ein einfacher Blick in die Rechtslage zeige, dass das nicht stimme. "Man bekommt noch ein Übergangsgeld bis zum Ende der Wahlperiode. Das ist bei Geschäftsführern aber auch nicht anders, nur da redet kein Mensch weiter drüber", sagt Kummer.