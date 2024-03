Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Hildburghausen Nach Abwahlantrag mit AfD: SPD-Stadträte sollen Parteiämter ruhen lassen

11. März 2024, 08:40 Uhr

In Hildburghausen in Südthüringen sollen zwei SPD-Stadträte ihre Ämter in der Partei für drei Jahre ruhen lassen. Das entschied ein SPD-Gericht nach einem Abwahlantrag gegen den damaligen Bürgermeister vor über einem Jahr zusammen mit der AfD. Die beiden Lokalpolitiker, ein Vater und sein Sohn, wollen dagegen vorgehen. Der SPD-Ortsverband entscheidet am Montag, ob er dem Urteil sofort folgt.