Hildburghausens ehemaliger Bürgermeister, Tilo Kummer, will zum Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wechseln. Das bestätigte der Linke-Politiker MDR THÜRINGEN auf Nachfrage. Kummer sagte, er habe seiner Partei seinen geplanten Austritt bereits mitgeteilt. Er wolle sich zünftig in dem neuen Bündnis engagieren und dort auch am Programm mitwirken.