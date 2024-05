Im Vergleich zu anderen Coworking-Anbietern seien die Räume erst einmal bewusst klein gehalten, um zu schauen, wie das Angebot in einem kleinen Ort überhaupt angenommen werde. Bei Bedarf könne die Fläche vergrößert werden. In Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement "Thüringer Bogen" wird laut Bohn zunächst eine Testphase von fünf Wochen gestartet. Für Interessierte findet am 20. Mai ein Tag der offenen Tür in der Goethestraße 14 statt.