Die Gespräche, die ich in den letzten Wochen und Monaten führte, waren zum Teil sehr emotional. Namentlich genannt werden wollte niemand - aus Angst, dass ihre Kinder die Konsequenzen zu spüren bekommen. Die Eltern und die gewählten Elternvertreter kämpften für ihre Kinder. Die Schuleingangsphase sei doch so wichtig, hörte ich immer wieder. Als Mutter eines Sohnes weiß ich das nur zu gut. Gerade die Grundschule sollte ein Ort des Vertrauens, der Lust aufs Lernen und der Verlässlichkeit sowie des Respektes sein gegenüber den kleinen Menschen.

Negative Erfahrungen, die hier gemacht werden, hängen den Kindern mehr als ein Schulleben lang nach. Eltern berichteten von Kindern, die immer neue Ausreden hatten, warum sie nicht in die Schule wollen. Für Berufstätige heißt das schon unnötiger Stress am Morgen. Lehrer erzählten, dass sie versuchten, sich so wenig wie möglich anmerken zu lassen, doch Kinder hätten feine Antennen.

Im kommenden Schuljahr nun wird sich für die Grundschüler vieles ändern. Vertraute Lehrer und Klassenlehrer sind nicht mehr da. Die Lehrer selbst haben erst vor Kurzem erfahren, dass ihre Versetzungsanträge genehmigt wurden. Viele von ihnen waren zwischen acht und zehn Jahren an der "Karl Zink Grundschule" in Ilmenau gewesen. Dass sie so lange im Ungewissen gelassen wurden, empfanden sie als starke Belastung. "Wir haben der Kinder wegen durchgehalten.", "Jetzt werden wir in alle Winde verstreut.", "Das geht uns an die Substanz.", "Wir lassen alle ein Stück unseres Berufslebens zurück und vor allem die Kinder."

Für die Grundschüler wird sich im kommenden Schuljahr vieles ändern. Bildrechte: dpa

Die Kinder und Eltern haben in der letzten Schulwoche erfahren, welche Lehrer gehen und welche Klassenlehrer die Kinder im kommenden Schuljahr haben werden. Schlimmer noch finden sie aber, so haben sie mir erzählt, dass die Kinder in verschiedene Klassen aufgeteilt werden. Die Kurse bleiben nicht zusammen. "Die Kinder bekamen Zettel, auf die sie zwei Lernpaten schreiben sollten. Sie haben Freunde drauf geschrieben.

Zu Hause gab es Tränen, weil sie doch viel mehr Freunde als nur zwei haben." Von Tränen in Kinderaugen berichteten auch Lehrer, die den Kindern in der letzten Schulwoche sagen mussten, dass sie im kommenden Schuljahr nicht mehr da sein werden. Das bisherige Schulkonzept wird es nicht mehr geben.

Statt in den Klassen eins und zwei sowie drei und vier jahrgangsübergreifend zu lernen, gibt es ab nächstem Schuljahr nur noch homogene Klassen. Den dazugehörigen Schulkonferenzbeschluss zweifeln viele an, höre ich immer wieder. Die Elternsprecher seien nicht ausreichend eingebunden gewesen.

Das bisherige Schulkonzept wird es mit Beginn des nächsten Schuljahres nicht mehr geben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auf Seiten der Elternschaft und mit Hilfe der Elternsprecher wurden viele Wege beschritten in den letzten Monaten. Die Liste ist lang. Schulkonferenzprotokolle wurden eingefordert, die es zum Teil nicht oder mit wochenlangen Verspätungen gab. Die Schule war Thema im Bildungsausschuss des Landtages, es wurden Mails und Briefe geschrieben an den Thüringer Bildungsminister Helmut Holter, an den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow sowie an die Antikorruptionsbeauftragte des Thüringer Bildungsministeriums, Juliane Jäger.

"Warum hilft uns und unseren Kindern niemand?", fragt eine Mutter im Gespräch. Eine andere will wissen "Geht Beamtenrecht über Kindeswohl?" Immer wieder höre ich, dass die Eltern sich mit ihren Sorgen und ihrer Kritik nicht ernst genommen fühlen. "Wer kann, nimmt sein Kind von der Schule." "Das alles macht uns so traurig."

Eltern haben Mails und Briefe an den Thüringer Bildungsminister Helmut Holter geschrieben. Bildrechte: IMAGO/Jacob Schröter

Im Januar wurde für die Unterstützung mittels des schulpsychologischen Dienstes seitens des Schulamtes plädiert. Dieser hat seine Arbeit an der Schule aufgenommen. "Keine Ahnung was der soll" und "Was macht der eigentlich?", sind Reaktionen von Eltern darauf. Sie fühlen sich vom Schulamt ein Stück weit im Stich gelassen.

Wie wird es im kommenden Schuljahr weitergehen? Ich erfahre, dass zwei Lehrerinnen, die noch keine Klasse haben, wohl eine solche als Klassenlehrerin übernehmen sollen.