Ein acht Monate altes Baby hat sich in Meiningen in einem Auto eingesperrt - beziehungsweise seine Mutter ausgesperrt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die 35-jährige Frau am Freitag an die Rettungsleitstelle gewandt. Sie hatte ihr Kind ins Auto gesetzt und ihm ihren Schlüsselbund zum Spielen gegeben.