Im Meininger Ortsteil Dreißigacker ist am Sonntag ein Fachwerkhaus durch einen Brand erheblich beschädigt worden. Nach Angaben der Feuerwehr vor Ort und der Polizei wurde der Brand gegen 14:30 Uhr von der 69-jährigen Bewohnerin gemeldet.

Als die Feuerwehren eintrafen, stand der Dachstuhl komplett in Flammen. Verletzt wurde niemand, die Frau wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Eine Pferdescheune in der Nähe wurde geräumt.