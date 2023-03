Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Zella-Mehlis im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein Mann tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag sagte, starb der 69-Jährige auf dem Weg vom Brandort zum Rettungshubschrauber, mit dem er in eine Klinik gebracht werden sollte.