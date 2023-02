Am Landgericht Erfurt hat der Prozess um einen verheerenden Wohnhausbrand mit vier Toten in Apolda begonnen. In einem sogenannten Sicherungsverfahren muss sich seit Montag ein 36-Jähriger wegen Mordes verantworten. Er soll am 28. August vergangenen Jahres in einem Mehrfamilienhaus mit Hilfe zweier Benzinkanister Feuer gelegt haben.