Am Morgen hatte der Lkw-Fahrer im Rennsteigtunnel Rauch an den Reifen des Aufliegers bemerkt. Er informierte die Feuerwehr, fuhr seinen Laster noch aus dem Tunnel. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die geladenen Holzstämme fingen kein Feuer. Verletzt wurde niemand. Den Schaden am Auflieger schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.