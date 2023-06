Im Tarifstreit bei Marelli Automotive Lighting in Brotterode (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist nach der sechsten Verhandlungsrunde eine Einigung in Sicht. Wie IG Metall Sprecher Uwe Laubach sagte, konnten am Mittwoch wichtige Eckpunkte vereinbart werden. Der drohende unbefristete Streik sei damit vom Tisch. "Das ist eine knallharte Auseinandersetzung. Da zeigen alle ihre Waffen", sagte Laubach zu den Verhandlungen